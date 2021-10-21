Из подмосковной прокуратуры уволили сотрудников за лайки под постами ФБК 

Шесть сотрудников подмосковной прокуратуры, среди них - заместитель прокурора города Лыткарино, уволены с работы за лайки под постами и подписки на страницы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, сообщает Baza со ссылкой на свои источники в ведомстве.

По данным издания, осенью руководство прокуратуры поручило провести проверку соцсетей своих работников на предмет подписок и лайков под страницами "враждебных России организаций". По её результатам и были проведены увольнения.

Ранее за поддержку Алексея Навального были уволены десятки сотрудников московского метрополитена. Несколько из них через суд смогли добиться восстановления на работе.

Летом московские полицейские провели широкомасштабный рейд, придя домой почти к 500 жителям столицы, которые зарегистрировались на сайтах проектов команды Навального. Их домашние адреса попали в открытый доступ. В ряде случаев сотрудники полиции просили написать заявление на Навального за "незаконную передачу персональных данных".

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