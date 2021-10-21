Лицом к событию. "Деньги из-за бугра должны быть окрашены!"

Владимир Путин обрушился на "голливудский партком" и прочие уродливые гримасы буржуазного мира. Дмитрий Муратов жестко пнул ему на предмет иноагентской охоты за собственными гражданами. К Путину на помощь бросилась Маргарита Симоньян. Андрей Колесников об очередной порции президентских откровений на Валдайском форуме. Семен Новопрудский о московском локдауне и о том, как вакцинацию в РФ, по признанию Путина, провалили его собственные друзья.