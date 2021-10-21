Владимир Путин обрушился на "голливудский партком" и прочие уродливые гримасы буржуазного мира. Дмитрий Муратов жестко пнул ему на предмет иноагентской охоты за собственными гражданами. К Путину на помощь бросилась Маргарита Симоньян. Андрей Колесников об очередной порции президентских откровений на Валдайском форуме. Семен Новопрудский о московском локдауне и о том, как вакцинацию в РФ, по признанию Путина, провалили его собственные друзья.
Другие материалы
-
21 октября 2021
Лицом к событию. "Деньги из-за бугра должны быть окрашены!"
-
-
19 октября 2021
Лицом к событию. Шантаж гражданством
-
18 октября 2021
Лицом к событию. Наступает тоталитарная эпоха
-
15 октября 2021
Лицом к событию. Дорогие подруги и дорогой газ
-
13 октября 2021
Лицом к событию. Путин признал: Россия - страна бедности