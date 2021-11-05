Поверх барьеров с Игорем Померанцевым. Блокада. Личный опыт

Воспоминания драматурга Владимира Арро. *** Грузинский поэт в Вене.*** Мои любимые пластинки с драматургом Н.Птушкиной.*** Красное сухое. Какие алкогольные напитки пили эмигранты первой волны.
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