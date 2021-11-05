Время Свободы: Лукашенко "признал" Крым. Путин напомнил о газе. Вот такая интеграция
Бывшие заключенные рассказали о психологическом давлении, которому постоянно подвергается в колонии Алексей Навальный***Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, белорусская оппозиция его не признает***За что из России выслали корреспондента нидерландской газеты de Volkskrant***Экономисты считают разовые выплаты перед выборами одним из факторов, обусловивших заметный рост цен в России в последнее время 20’52’’ В США идет горячий спор о том, имеют ли право родители влиять на содержание школьных программ .
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Время Свободы: Съемки, оружие, халатность. Кошмар Алека Болдуина