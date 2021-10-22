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В Беларуси признали экстремистcким чат "Клуб любителей песен Цоя"

Виктор Цой, 1988 год

МВД Беларуси объявило "экстремистским формированием" группу граждан, которые, как утверждается, осуществляли экстремистскую деятельность посредством телеграм-канала "Ждановічы сёння" и телеграм-чата "Ждановичи 2020 — клуб любителей песен Цоя". Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает "Медуза" (признанная в РФ СМИ-"иностранным агентом"), к 22 октября в телеграм-канале состояли шесть пользователей, а в чате любителей песен Цоя - четверо. Ждановичи - небольшой посёлок, пригород Минска.

После подавления массовых протестов против власти Александра Лукашенко в прошлом году власти Беларуси начали активно вносить оппозиционные СМИ и телеграм-каналы в списки экстремистских. Недавно представители МВД заявляли, что уголовная ответственность может быть распространена не только на ведущих признанных экстремистскими каналов, но и на их подписчиков.

Песня "Перемен!" советского рокера Виктора Цоя, погибшего в 1990 году, стала одной из наиболее популярных песен на прошлогодних акциях протеста против Александра Лукашенко. Она исполнялась в ходе предвыборной кампании во время митингов противников Лукашенко. Большое внимание привлёк случай на организованной властями акции в Минске незадолго до выборов президента, в августе 2020 года, когда двое диджеев включили песню "Перемен!". За это они были арестованы на 10 суток.

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