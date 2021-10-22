Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд признал виновным бывшего свидетеля по делу об импичменте Трампа

Лев Парнас (слева) и бывший адвокат Трампа Руди Джулиани

Суд в Нью-Йорке в пятницу признал бизнесмена Льва Парнаса, бывшего бизнес-партнёра Руди Джулиани, виновным в незаконном финансировании избирательных кампаний. В частности, Парнас признан виновным в использовании средств зарубежного инвестора с целью оказать влияние на кандидатов на выборные должности путём пожертвований в их избирательные фонды.

Помимо прочего, Парнас в 2018 году направил 325 тысяч долларов в избирательный фонд, который поддерживал тогдашнего президента Дональда Трампа.

Инвестор, о котором идёт речь - российский финансист Андрей Муравьёв. Парнас и ещё один натурализованный американец, Андрей Кукушкин, использовали его средства, как утверждается, чтобы поддержать политиков, обещавших помочь их бизнес-проекту, связанному с легальной торговлей марихуаной.

Обвинения против Парнаса были выдвинуты ещё в бытность Трампа президентом. Дело вызвало большой интерес СМИ, поскольку Лев Парнас сотрудничал с Джулиани - бывшим адвокатом Трампа, одним из сторонников теории о том, что соперник Трампа на выборах Джо Байден был замешан в коррупции на Украине. Эти утверждения не были подтверждены.

Парнас - уроженец Украины, получивший гражданство США. Он был свидетелем в ходе первого процесса по делу об импичменте Трампа. Как он утверждал в своих показаниях, Джулиани сотрудничал с ним и его бизнес-партнёром Игорем Фруманом, пытаясь с их помощью получить компрометирующие материалы на Байдена. Дональд Трамп также встречался с Парнасом и Фруманом. После этой встречи они лоббировали в Конгрессе, добиваясь отставки посла США в Киеве Мэри Йованович, которую критиковал президент.

Нынешний вердикт в отношении Парнаса прямо не связан с историей вокруг Джулиани и его поиском "компромата" на Байдена, как утверждают демократы, по заказу Трампа.

Приговор Парнасу будет объявлен позднее.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG