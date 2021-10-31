Поверх барьеров с Иваном Толстым. Свобода, отраженная в волнах

В первой части - передача "Свобода, отраженная в волнах". Интервью с испанским инженером, ветераном "Свободы". Во второй части - "Другой Немирович-Данченко". Историк Михаил Талалай рассказывает о романисте Василии Ивановиче, родном брате знаменитого режиссера.