Поверх барьеров с Иваном Толстым. Свобода, отраженная в волнах

В первой части - передача "Свобода, отраженная в волнах". Интервью с испанским инженером, ветераном "Свободы". Во второй части - "Другой Немирович-Данченко". Историк Михаил Талалай рассказывает о романисте Василии Ивановиче, родном брате знаменитого режиссера.
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