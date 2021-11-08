Лицом к событию. Россия и США: есть подвижки?

Ставит ли администрация президента Джо Байдена задачу снизить уровень конфронтации с режимом Владимира Путина? Обсуждают экономист Сергей Жаворонков, журналист и политолог Питер Залмаев, американист Андрей Кортунов. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/31550884.html
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