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Время Свободы:Извинений не требовал. Кадыров поругался с Симоньян

Время Свободы:Извинений не требовал. Кадыров поругался с Симоньян
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Время Свободы:Извинений не требовал. Кадыров поругался с Симоньян

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Власти Польши заявляют о попытке силового вторжения в страну в связи с концентрацией мигрантов на белорусско-польской границе***Почему Генпрокуратура с такой настойчивостью добивается заключения в СИЗО ректора Шанинки Сергея Зуева***Маргарита Симоньян и Рамзан Кадыров поспорили о том, следует ли указывать в СМИ национальность предполагаемых преступников***Украинский военный эксперт о сообщениях западных СМИ о концентрации российских войск вдоль границы с Украиной***В Тбилиси начинается бессрочный митинг оппозиции в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили***В Испании расследуются дела об отмывании денег из фондов разграбленной Государственной нефтяной компании Венесуэлы

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