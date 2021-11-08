Время Свободы:Извинений не требовал. Кадыров поругался с Симоньян

Власти Польши заявляют о попытке силового вторжения в страну в связи с концентрацией мигрантов на белорусско-польской границе***Почему Генпрокуратура с такой настойчивостью добивается заключения в СИЗО ректора Шанинки Сергея Зуева***Маргарита Симоньян и Рамзан Кадыров поспорили о том, следует ли указывать в СМИ национальность предполагаемых преступников***Украинский военный эксперт о сообщениях западных СМИ о концентрации российских войск вдоль границы с Украиной***В Тбилиси начинается бессрочный митинг оппозиции в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили***В Испании расследуются дела об отмывании денег из фондов разграбленной Государственной нефтяной компании Венесуэлы