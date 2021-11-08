Новый клип рэпера Оксимирона как сеанс психотерапии для общества. Психологический террор, которым Навального окружили в колонии.
Другие материалы
-
08 ноября 2021
Цитаты Свободы. Признание Оксимирона и пытки Навального
-
04 ноября 2021
Цитаты Свободы. Убедись, что за спиной нет храма
-
01 ноября 2021
Цитаты Свободы. Поймали Рашкина с лосем
-
28 октября 2021
Цитаты Свободы. Пропаганда травит Моргенштерна
-
25 октября 2021
Цитаты Свободы. Путин давит интеллектом
-
21 октября 2021
Цитаты Свободы. Когда репрессии вызывают одобрение