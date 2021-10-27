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"Я снимала ужасные избиения"

"Я снимала ужасные избиения"
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"Я снимала ужасные избиения"

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Герой рубрики "Закрытая Россия" сегодня - 19-летняя журналистка из Петербурга Ника Самусик. Она была задержана 11 июня на Красной площади в Москве во время съёмки перформанса художника-акциониста Павла Крисевича и провела в изоляторе временного содержания около двух суток в качестве подозреваемой по делу о хулиганстве. В Москве и Петербурге прошли акции в поддержку Самусик, сотни человек написали поручительства за нее. 10 августа суд прекратил уголовное преследование журналистки в связи с ее непричастностью "к совершенному преступлению". Ей сообщили об этом только 30 сентября. Родителей Самусик допрашивали, а изъятую технику так и не вернули

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