СМИ: выброс метана на предприятии "Газпрома" - пятый по масштабам

Выброс метана, произошедший в начале октября во время ремонтных работ на газопроводе в Нижегородской области, является пятым по масштабам в России за текущий год, а его последствия для климата сопоставимы с выбросами от 8 тысяч автомобилей в Великобритании в течение года, утверждает агентство Bloomberg, ссылаясь на анализ данных со спутниковых снимков.

В "Газпроме", которому принадлежит газопровод, признали произошедшее, но заявили лишь о сбросе "незначительной части газа, которую было технически невозможно хранить". При этом параметры сброса в компании не уточнили.

Отмечается, что метан влияет на глобальное потепление почти в 80 раз сильнее, чем углекислый газ.

В августе группа из двух сотен учёных со всего мира представила доклад, в котором изменения климата на Земле названы "катастрофическими". Согласно отчёту, за последние 40 лет, в основном - из-за человеческого влияния, средняя температура на планете росла значительно быстрее, чем за любой сопоставимый период предыдущие 2000 лет, а последние пять лет были самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений, то есть с 1850 года. Авторы документа считают, что в ближайшие десятилетия, если не предпринять экстренные меры, изменение климата станет необратимым. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал доклад "красным кодом для человечества", добавив, что он "должен прозвучать похоронным звоном для угля и ископаемого топлива прежде, чем они уничтожат нашу планету".

США и ЕС планируют к 2030 году снизить выбросы парниковых газов, включая метан, на 30 процентов. Российские власти таких планов не озвучивали.

В сентябре спецпредставитель президента России по климату Руслан Эльдегериев заявил, что "в глобальном потеплении есть плюсы" для нашей страны. По его мнению, при повышении среднемировой температуры "можно будет выращивать сельскохозяйственные культуры в северных широтах, где они раньше не могли расти".