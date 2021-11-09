Лицом к событию. Они предали утопию. Вторую Россию, созданную для них
Журналист Иван Толстой и историк Никита Петров о том, почему во все времена и "волны" возвращение на родину влекло за собой главным образом разочарование. И когда же придет эпоха, когда "возвращение" перестанет ассоциироваться с "трагедией".
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