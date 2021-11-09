Дороги к свободе. Уголь, газ, Россия и Украина

Украина на пороге энергетического кризиса. Россия усиливает давление. Как будет развиваться ситуация? Гости Виталия Портникова - Михаил Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков Украины и Дмитрий Марунич, эксперт в области энергетики, сопредседатель «Фонда энергетических стратегий».
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