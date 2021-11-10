Лицом к событию. Гибридные войны Лукашенко и Путина

Подавив оппозицию, диктатуры атакуют Европу? Миграционный кризис на границе Евросоюза и политическую ситуация в России и Беларуси обсуждают политолог Леонид Радзиховский, журналист Дмитрий Навоша, политолог Василий Жарков. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/gibridnye-voyny-lukashenko-i-putina/31554677.html