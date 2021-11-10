Время Свободы: Облава на "экстремистов". Сторонников Навального преследуют в регионах

Бывшему координатору штаба Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой предъявлены обвинения в создании экстремистского сообщества*** В Киеве задержан известный своей жестокостью надзиратель тюрьмы "Изоляция" в Донецке по кличке "Палыч". Большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока прорвалась минувшей ночью в Польшу с территории Беларуси*** Роспотребнадзор Петербурга сделал обязательной прививку от коронавируса для горожан старше 60-ти лет***Как День милиции стал Днем полиции