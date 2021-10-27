Новым уполномоченным по правам ребёнка стала Мария Львова-Белова 

Владимир Путин назначил уполномоченным при президенте по правам ребёнка сенатора Марию Львову-Белову. Прежний детский омбудсмен Анна Кузнецова покинула должность после парламентских выборов – она перешла на работу в Госдуму, заняв там пост вице-спикера.

Мария Львова-Белова – член Совета Федерации от Пензенской области. На встрече с Путиным, которая прошла в среду в формате видеоконференции и после которой она получила новую должность, сенатор заявила, что уже 15 лет занимается защитой прав детей.

Начала свою общественную деятельность в качестве волонтёра-соцработника, помогающего детям-отказникам в больницах города Пензы.

В 2008 году она выступила соучредителем и руководителем благотворительной организации "Благовест", помогающей, в частности, детям-отказникам. В 2014 Львова-Белова учредила НКО "Квартал Луи", основная цель которой – организация сопровождаемого проживания, образования и трудоустройства подростков с инвалидностью, оставшихся без семьи. Сама она является многодетной матерью: в семье Львовой-Беловой девять детей, из которых четверо – приёмные. Муж детского омбудсмена – православный священник Павел Когельман.

Накануне издание "Блокнот" опубликовало материал на основе рассказов воспитанников детских домов, знакомых со Львовой-Беловой, согласно которым она, работая в разных благотворительных проектах, оформляла кредиты на своих подопечных – в частности, на инвалидов-колясочников. Детский омбудсмен пока не комментировала эту информацию.