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Детский омбудсмен призвала сократить финансирование клиник, делающих аборты

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила сократить финансирование клиникам, которые проводят аборты, а также ограничить в аптеках продажу препаратов для прерывания беременности.

Клиника должна быть заинтересована в сохранении ребенка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности, - говорится в ежегодном докладе Кузнецовой.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва", что такие ограничения могут привести к росту криминальных абортов и проблемам с репродуктивным здоровьем у многих женщин.

По его словам, Кузнецова, которая недавно в седьмой раз стала матерью, мыслит как патриархально воспитанная женщина. Аборт - это огромная нравственная проблема, у которой нет простого решения, "Написал одну строчку, принял одно решение, и всё сразу заработало", - сказал Онищенко.

  • В 2015 году депутаты Государственной думы Елена Мизулина и Сергей Попов внесли в Госдуму законопроект о запрете проводить аборты в частных клиниках и финансировать их из фондов обязательного медицинского страхования. Сделать аборт женщина могла только в том случае, если у нее имелись медицинские противопоказания против рождения ребенка. Законопроект так и не был принят, но его поддержали чиновники на местах. В итоге в некоторых регионах ввели временный мораторий на аборты, а позже обязали женщин проходить консультации с психологом перед операцией.
  • Запретить аборты на законодательном уровне пытается Русская православная церковь. В сентябре 2016 года патриарх Кирилл поставил подпись под петицией о запрете абортов. Её авторы требовали, в частности, запретить хирургическое и медикаментозное прерывание беременности.
  • В российском медицинском сообществе считают, что вывод абортов из системы ОМС противоречит российскому законодательству, а полный запрет абортов приведет к росту криминальных операций и увеличению женской смертности. ​

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