Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила сократить финансирование клиникам, которые проводят аборты, а также ограничить в аптеках продажу препаратов для прерывания беременности.
Клиника должна быть заинтересована в сохранении ребенка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности, - говорится в ежегодном докладе Кузнецовой.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва", что такие ограничения могут привести к росту криминальных абортов и проблемам с репродуктивным здоровьем у многих женщин.
По его словам, Кузнецова, которая недавно в седьмой раз стала матерью, мыслит как патриархально воспитанная женщина. Аборт - это огромная нравственная проблема, у которой нет простого решения, "Написал одну строчку, принял одно решение, и всё сразу заработало", - сказал Онищенко.
- В 2015 году депутаты Государственной думы Елена Мизулина и Сергей Попов внесли в Госдуму законопроект о запрете проводить аборты в частных клиниках и финансировать их из фондов обязательного медицинского страхования. Сделать аборт женщина могла только в том случае, если у нее имелись медицинские противопоказания против рождения ребенка. Законопроект так и не был принят, но его поддержали чиновники на местах. В итоге в некоторых регионах ввели временный мораторий на аборты, а позже обязали женщин проходить консультации с психологом перед операцией.
- Запретить аборты на законодательном уровне пытается Русская православная церковь. В сентябре 2016 года патриарх Кирилл поставил подпись под петицией о запрете абортов. Её авторы требовали, в частности, запретить хирургическое и медикаментозное прерывание беременности.
- В российском медицинском сообществе считают, что вывод абортов из системы ОМС противоречит российскому законодательству, а полный запрет абортов приведет к росту криминальных операций и увеличению женской смертности.
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