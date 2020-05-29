Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила сократить финансирование клиникам, которые проводят аборты, а также ограничить в аптеках продажу препаратов для прерывания беременности.

Клиника должна быть заинтересована в сохранении ребенка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности, - говорится в ежегодном докладе Кузнецовой.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва", что такие ограничения могут привести к росту криминальных абортов и проблемам с репродуктивным здоровьем у многих женщин.

По его словам, Кузнецова, которая недавно в седьмой раз стала матерью, мыслит как патриархально воспитанная женщина. Аборт - это огромная нравственная проблема, у которой нет простого решения, "Написал одну строчку, принял одно решение, и всё сразу заработало", - сказал Онищенко.