Лицом к событию. Бедные люди Владимира Путина

Владимир Путин посещает музей Достоевского и собирается встретиться с исследователями его творчества. А мы с драматургами Артуром Соломоновым и Станиславом Белковским обсуждаем исконную страсть тиранов к писателям.
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