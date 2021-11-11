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Лицом к событию. Бедные люди Владимира Путина

Лицом к событию. Бедные люди Владимира Путина
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Лицом к событию. Бедные люди Владимира Путина

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Владимир Путин посещает музей Достоевского и собирается встретиться с исследователями его творчества. А мы с драматургами Артуром Соломоновым и Станиславом Белковским обсуждаем исконную страсть тиранов к писателям.

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