Цитаты Свободы. Спор Симоньян с Кадыровым

Драка в Новых Ватутинках. Рамзан Кадыров против Маргариты Симоньян. Ректор Шанинки Сергей Зуев помещен в СИЗО.
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