Петербургскому художнику грозит колония за граффити на стене церкви

Полиция Санкт-Петербурга задержала 23-летнего художника, который подозревается в повреждении объекта культурного наследия. Против него возбуждено уголовное дело за написанное слово "Проснись" на стене православной церкви в центре города.

МВД распространило видео с задержанным, где он признаётся в авторстве граффити, передаёт издание "Бумага". По данным министерства, сумма ущерба составила 51 тысячу рублей. По статье о повреждении памятника, подозреваемому грозит лишение свободы на срок до трёх лет.

Издание отмечает, что надписи "проснись" появлялись в городе и раньше. В этот раз она была нанесена на стену Скорбященской церкви: храма 1818 года постройки архитектора Луиджи (Алоизия) Руска. Здание было возвращено РПЦ в 1994 году. До этого там располагалось городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.