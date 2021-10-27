Эрмитаж заподозрил петербуржца в оскорблении защитников отечества

Петербургский государственный музей Эрмитаж обратился в прокуратуру с просьбой проверить действия петербуржца Кирилла Смородина, который повесил свой портрет в Военной галерее рядом с портретами героев войны 1812 года. По мнению сотрудников музея, своим жестом Смородин мог публично оскорбить память защитников отечества. Об этом сообщает "Фонтанка".

Смородин написал в инстаграме, что разместил в Эрмитаже свой портрет в красной шапке и мундире. Позже он ограничил доступ к своему аккаунту, а пост с фотографиями из музея удалил. Сам портрет тоже провисел недолго - его сняли смотрители Эрмитажа,пишет Север.Реалии.

Петербуржец в разговоре с "Ридусом" отметил, что не ожидал такой реакции на шутку. По его словам, после того, как фотографии из Эрмитажа попали в соцсети, он получил "порцию хейта" от пользователей. "Не очень приятно читать, что люди восприняли это не как шутку, а как что-то другое. Хотя ничего другого, кроме этого, не было в этом заложено. Не было никакого вандализма, порчи имущества, ничего, но почему-то появилось очень много злобных комментариев", - пожаловался Смородин.

Ответственность за "оскорбление памяти защитников Отечества" введена в Уголовный кодекс в этом году. По этой статье грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Ранее на этой неделе глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание музыканта Алишера Моргенштерна о Дне Победы. В интервью Ксении Собчак музыкант усомнился в необходимости тратить большие суммы денег на празднование 9 мая.

Также Бастрыкин поручил проверить картину петербургского художника на предмет оскорбления образов погибших в Великой Отечественной войне. В картине усмотрели насмешку над акцией "Бессмертный полк".