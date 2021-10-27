Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Эрмитаж заподозрил петербуржца в оскорблении защитников отечества

Малый тронный зал в Эрмитаже

Петербургский государственный музей Эрмитаж обратился в прокуратуру с просьбой проверить действия петербуржца Кирилла Смородина, который повесил свой портрет в Военной галерее рядом с портретами героев войны 1812 года. По мнению сотрудников музея, своим жестом Смородин мог публично оскорбить память защитников отечества. Об этом сообщает "Фонтанка".

Смородин написал в инстаграме, что разместил в Эрмитаже свой портрет в красной шапке и мундире. Позже он ограничил доступ к своему аккаунту, а пост с фотографиями из музея удалил. Сам портрет тоже провисел недолго - его сняли смотрители Эрмитажа,пишет Север.Реалии.

Петербуржец в разговоре с "Ридусом" отметил, что не ожидал такой реакции на шутку. По его словам, после того, как фотографии из Эрмитажа попали в соцсети, он получил "порцию хейта" от пользователей. "Не очень приятно читать, что люди восприняли это не как шутку, а как что-то другое. Хотя ничего другого, кроме этого, не было в этом заложено. Не было никакого вандализма, порчи имущества, ничего, но почему-то появилось очень много злобных комментариев", - пожаловался Смородин.

Ответственность за "оскорбление памяти защитников Отечества" введена в Уголовный кодекс в этом году. По этой статье грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Ранее на этой неделе глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание музыканта Алишера Моргенштерна о Дне Победы. В интервью Ксении Собчак музыкант усомнился в необходимости тратить большие суммы денег на празднование 9 мая.

Также Бастрыкин поручил проверить картину петербургского художника на предмет оскорбления образов погибших в Великой Отечественной войне. В картине усмотрели насмешку над акцией "Бессмертный полк".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG