Лицом к событию. Он испугался, что основная цель - уничтожить его

"Аэрофлот" - заложник путино-лукашенковской сцепки? Глобальный военный конфликт - каким образом он может возникнуть из ситуации с беженцами на польско-белорусской границе? И почему Путин запаниковал от появления кораблей ВМС США в Черном море? Объясняют министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, военный аналитик Павел Фельгенгауэр и белорусский политик Анатолий Лебедько.