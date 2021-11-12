Лицом к событию. Он испугался, что основная цель - уничтожить его

"Аэрофлот" - заложник путино-лукашенковской сцепки? Глобальный военный конфликт - каким образом он может возникнуть из ситуации с беженцами на польско-белорусской границе? И почему Путин запаниковал от появления кораблей ВМС США в Черном море? Объясняют министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, военный аналитик Павел Фельгенгауэр и белорусский политик Анатолий Лебедько.
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