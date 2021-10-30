Разведка США не смогла определить источник вируса, вызвавшего COVID-19

Американские разведслужбы неспособны определить источник коронавируса, ставшего причиной пандемии COVID-19. Об этом говорится в отчете американской разведки, рассекреченном в пятницу.

Часть аналитиков склоняется к версии естественного заражения этим вирусом в результате контакта человека с диким животным-носителем вируса. Другие считают более вероятным вариант случайного заражения этим вирусом сотрудников института вирусологии в Ухани, несколько сотрудников которого осенью 2019 года перенесли пневмонию. Обе версии основываются на косвенных данных, прямых свидетельств, указывающих не источник вируса не было обнаружено отчасти из-за отказа Китая предоставить необходимую информацию.

Общий вывод отчета, подготовленного американской разведкой по указанию президента США Джо Байдена был обнародован в августе. В рассекреченном документе содержатся несколько неизвестных прежде деталей. Американские аналитики считают, что вирус не был создан в качестве биологического оружия, большинство пришло к выводу, что он не был генетически модифицирован.

В отчете говорится о том, что в уханьском институте проводились опыты по скрещиванию коронавирусов, но возможностей установить природу коронавируса, вызвавшего COVID-19, нет. К выводу о природном происхождении с "низкой долей уверенности" пришли четыре американские разведслужбы. Вывод о лабораторном происхождении со "средней долей уверенности" сделала одна из разведслужб.

Специалисты подчеркивают, что поиск оригинального носителя новых вирусов обычно занимает долгое время. Например лишь в 2017 году было установлено, что источником коронавируса, вызвавшего вспышку атипичной пневмонии в юго-восточной Азии в 2002 году были летучие мыши, обитающие в пещере в провинции Юньнань.