В России опять максимум смертей от COVID. В больницах не хватает коек

В России за последние сутки от коронавирусной инфекции нового типа умерли 1123 человека, что стало новым максимумом с начала пандемии. Больше всего летальных исходов, по данным федерального оперативного штаба, зафиксировано в Москве – 91. Ещё 36 582 человека заразились коронавирусом за последние сутки. Прямо сейчас один миллион триста тысяч россиян болеют COVID-19.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил вчера, что в 13 российских регионах необходимо вводить строгие ограничения для борьбы с распространением коронавируса, а также увеличивать число коек в инфекционных больницах. В целом доля свободных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией составляет 12 процентов, сообщил министр, но есть регионы, где заняты до 95 процентов таких коек. Такая ситуация наблюдается в Севастополе. В Краснодарском и Забайкальском краях, Воронежской, Курской, Орловской и Ульяновской областях заняты более 90 процентов коек для коронавирусных больных.
В Московской области из-за роста заболеваемости COVID-19 занято рекордное количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) – 502. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, система здравоохранения региона "работает на пределе" — на стационарном лечении находятся 10 тысяч пациентов.
20 октября президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ростом количества заболевших COVID-19.
Около 20 регионов готовятся вслед за Москвой ввести жесткие ограничения, сообщает URA.RU. Некоторые субъекты используют новые меры: вводят комендантский час, блокпосты, QR-коды в автобусах. По словам источников, во многих регионах ограничения и вынужденные выходные могут продлить и после 7 ноября.
Накануне о введении комендантского часа на период нерабочих дней сообщили власти Хакассии. В регионе также приостанавливается работа общественного транспорта. В Тюменской области на неделю закроются школы, техникумы и вузы. В аннексированном Россией Севастополе на время локдауна будут выставлены блокпосты, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Въехать и выехать из Севастополя можно будет, предъявив документы о вакцинации, перенесенном COVID-19 или при наличии отрицательного ПЦР-теста.
Заболеваемость COVID-19 и смертность начали резко расти с середины сентября. В середине октября впервые за всю пандемию в России выявили больше 30 тысяч новых случаев заражения за сутки, 16 октября впервые от коронавирусной инфекции умерли больше тысячи человек за день.
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