Поверх барьеров с Иваном Толстым. Загадка Милетия Зыкова

Одна из самых загадочных фигур Второй мировой войны - Милетий Зыков. Так он сам называл себя. Советский военнопленный, сделавший молниеносную карьеру у нацистов и ставший правой рукой генерала Власова. Главный пропагандист власовского штаба, журналист и публицист. Много раз придумывал себе биографию, был известен под дюжиной имен еще в довоенном СССР. Историк-архивист Игорь Петров раскрыл имена и подоплеку героя передачи.