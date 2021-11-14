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Поверх барьеров с Иваном Толстым

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Загадка Милетия Зыкова

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Загадка Милетия Зыкова
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Поверх барьеров с Иваном Толстым. Загадка Милетия Зыкова

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Одна из самых загадочных фигур Второй мировой войны - Милетий Зыков. Так он сам называл себя. Советский военнопленный, сделавший молниеносную карьеру у нацистов и ставший правой рукой генерала Власова. Главный пропагандист власовского штаба, журналист и публицист. Много раз придумывал себе биографию, был известен под дюжиной имен еще в довоенном СССР. Историк-архивист Игорь Петров раскрыл имена и подоплеку героя передачи.

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