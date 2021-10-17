Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Обратный адрес
Подписаться
Обратный адрес

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

"Вас нетрудно полюбить". Заокеанское счастье Ольги Баклановой

"Вас нетрудно полюбить". Заокеанское счастье Ольги Баклановой
Embed
"Вас нетрудно полюбить". Заокеанское счастье Ольги Баклановой

No media source currently available

0:00 0:24:57 0:00
Скачать медиафайл

В декабре 1925 года театральную Америку поразили спектакли "Лисистрата" и "Карменсита и солдат" Музыкальной студии Владимира Немировича-Данченко. В обоих спектаклях главные роли играла Ольга Бакланова. Она не только произносила текст и пела, как писал рецензент New York Times, "изумительно теплым сопрано", но и выполняла акробатические трюки. В Россию она больше не вернется. Об Ольге Баклановой рассказывает знаток русского Голливуда Александр Васильев.

В декабре 1925 года театральную Америку поразили спектакли "Лисистрата" и "Карменсита и солдат" Музыкальной студии Владимира Немировича-Данченко. Американцы, избалованные лучшими в мире оперными голосами, привыкли к тому, что певцы, как правило, никакие актеры. Немирович предложил им зрелище, в котором соединил драму с музыкальным театром. Его актеры не только профессионально пели свои партии, но и перевоплощались в своих героев так, как это делают исполнители в драме.

В обоих спектаклях главные роли играла Ольга Бакланова. Она не только произносила текст и пела, как писал рецензент New York Times, "изумительно теплым сопрано", но и выполняла акробатические трюки. В Россию она больше не вернется. Об Ольге Баклановой рассказывает знаток русского Голливуда Александр Васильев.


Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG