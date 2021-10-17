"Вас нетрудно полюбить". Заокеанское счастье Ольги Баклановой

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В декабре 1925 года театральную Америку поразили спектакли "Лисистрата" и "Карменсита и солдат" Музыкальной студии Владимира Немировича-Данченко. Американцы, избалованные лучшими в мире оперными голосами, привыкли к тому, что певцы, как правило, никакие актеры. Немирович предложил им зрелище, в котором соединил драму с музыкальным театром. Его актеры не только профессионально пели свои партии, но и перевоплощались в своих героев так, как это делают исполнители в драме.



В обоих спектаклях главные роли играла Ольга Бакланова. Она не только произносила текст и пела, как писал рецензент New York Times, "изумительно теплым сопрано", но и выполняла акробатические трюки. В Россию она больше не вернется. Об Ольге Баклановой рассказывает знаток русского Голливуда Александр Васильев.





