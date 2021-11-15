Беседа с Соломоном Волковым, приуроченная к 200-летию любимого русского классика на Западе. Повтор от 8 ноября, 2021.
Другие материалы
-
15 ноября 2021
Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Достоевский и Америка
-
08 ноября 2021
Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Достоевский и Америка
-
01 ноября 2021
Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Культурная революция?
-
25 октября 2021
Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Американская пятилетка Сорокина
-
18 октября 2021
Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Поэтика Джеймса Бонда
-
11 октября 2021
Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Поэтика Джеймса Бонда