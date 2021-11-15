Лицом к событию. Кремль хочет убить память: закрыть "Мемориал"

Генпрокуратура России и прокуратура Москвы подали иски в Верховный Суд и Мосгорсуда о ликвидации организаций Международный Мемориал и Правозащитный Центр Мемориал. Обсуждают Александр Черкасов, Юрий Самодуров, Александр Морозов. Видео и текст:https://www.svoboda.org/a/kremlj-hochet-ubitj-pamyatj-zakrytj-memorial/31562147.html