Время Свободы:"Мы ни при чем". Путин - о нелегальной миграции в ЕС

Владимир Путин отрицает причастность России к кризису на белорусско-польской границы, ЕС вводит санкции против Минска*** Академики РАН и другие ученые вступились за «Мемориал». Людмила Петрушевская отказалась от звания Лауреата государственной премии России в знак протеста против желания Генпрокуратуры добиться ликвидации «Мемориала» ***В аннексированном Крыму прошел флэш-моб в поддержку арестованного адвоката-правозащитника Эдема Семидляева*** «Климатический саммит» в Глазго разочаровал многих расплывчатостью итогового документа