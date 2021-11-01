ВВС Германии помогут перевезти больных COVID-19 из Румынии

В понедельник, 1 ноября, самолет Airbus A310 военно-воздушных сил Германии приземлился в Бухаресте, чтобы принять на борт шестерых тяжелобольных пациентов с COVID-19.

Агентство AFP со ссылкой на портал The Pioneer сообщает, что еще шестеро румынских пациентов будут отправлены в Германию румынских военных самолётом. На среду запланирован еще один рейс бундесвера. В общей сложности к вечеру среды, как ожидается, 18 заболевших COVID-19 из Румынии доставят будут доставлены в немецкие клиники для дальнейшего лечения. По данным бундесвера, все они нуждаются в интенсивной медицинской помощи.

Согласно Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний (ECDC), доля полностью вакцинированных жителей Румынии составляет почти одну треть, сообщает "Немецкая волна". В последнее время 14-дневный показатель новых случаев заражения на 100 тысяч населения превышает 1000 и является одним из самых высоких в ЕС. Еврокомиссия направила в Румынию дополнительный медицинский персонал и медицинское оборудование.