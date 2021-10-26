Дороги к свободе. Встретятся ли Зеленский и Путин?

Зачем президенту Украины стремиться к встрече с президентом России и почему в Кремле говорят о бессмысленности переговоров с Зеленским? Участники программы - Александр Хара, эксперт Центра оборонных стратегий и Илья Пономарев, бывший депутат Госдумы РФ, предприниматель.
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