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Лицом к событию. Лиза Пескова спасет мир от Путина?

Лицом к событию. Лиза Пескова спасет мир от Путина?
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Лицом к событию. Лиза Пескова спасет мир от Путина?

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Можно ли надеяться на молодых россиян по части перемен во власти? Может быть Лиза Пескова спасет мир, которая в контрах с папой по всем политическим вопросам? В разговоре принимают участие журналист "Собеседника" Илья Давлятчин, муниципальный депутат Денис Шендерович и политический аналитик Андрей Колесников.

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