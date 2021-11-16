Дороги к свободе. Миграционный кризис у границ ЕС и Украины

Каковы будут последствия миграционного кризиса у границ стран ЕС и втянут ли в него Украину? Собеседники Виталия Портникова – Евгений Магда, украинский политолог, директор Института мировой политики и Павел Усов, белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогноза.
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