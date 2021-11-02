Осуждённый за теракт в Петербурге больше месяца не выходит на связь

Осуждённый на пожизненный срок заключения по обвинению в теракте в петербургском метро Аброр Азимов пропал по пути в колонию. По словам отца Азимова, ни он, ни адвокаты уже больше месяца не могут с ним связаться и ничего не знают о его местонахождении.

В сентябре осуждённого по обвинению в теракте должны были этапировать из следственного изолятора "Кресты" в Санкт-Петербурге в исправительную колонию особого режима. Последний раз Азимов звонил родственникам 14 сентября. 29 сентября письмо от Азимова из московского СИЗО "Бутырка" получила состоящая с ним в переписке филолог Елена Эфрос. С тех пор осуждённый на связь не выходил, хотя в письме обещал это сделать в ближайшее время.

Родственники и защита Азимова направили заявление в прокуратуру с требованием провести проверку и сообщить о местонахождении осуждённого.

Взрыв в петербургском метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошёл 3 апреля 2017 года. Погибли 16 человек, ещё 50 пострадали.

В декабре 2019 года суд признал виновными в совершении преступления одиннадцать приезжих, приговорив Аброра Азимова к пожизненному заключению, его брата Акрама и Мухаммадюсупа Эрматова - к 28 годам колонии строгого режима, а остальных обвиняемых - на сроки до 19 лет лишения свободы.

Все подсудимые категорически отрицали вину. Четверо из них, включая Аброра и Акрама Азимовых, заявляли о пытках с целью получения признательных показаний в "секретной тюрьме" ФСБ в Московской области.