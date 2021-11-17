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Лицом к событию.Кремль не хочет мира?

Лицом к событию.Кремль не хочет мира?
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Лицом к событию.Кремль не хочет мира?

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Гибридные и реальные войны вокруг РФ. Каковы истинные цели поджигателей конфликтов ? Наши гости политик и публицист Леонид Гозман и координатор Форума Свободной России Иван Тютрин (Вильнюс). Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/kremlyu-ne-nuzhen-mir/31565602.html

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