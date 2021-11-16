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Время Свободы: "Переговоры ведут и с террористами". Признает ли Евросоюз режим Лукашенко

Время Свободы: "Переговоры ведут и с террористами". Признает ли Евросоюз режим Лукашенко
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Время Свободы: "Переговоры ведут и с террористами". Признает ли Евросоюз режим Лукашенко

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Можно ли говорить о том, что, ведя переговоры с официальным Минском, Евросоюз постепенно признает легитимность режима Александра Лукашенко?***Россия и НАТО обмениваются резкими заявлениями, после проведенных Россией испытаний противоспутниковой ракеты***Что спровоцировало боевые действия на армяно-азербайджанской границе через год после войны в Нагорном Карабахе?***Экологический активист Константин Фокин приговорен к 7 суткам административного ареста за акцию на Красной площади***Бывший корреспондент телеканала «Настоящее время» в Афганистане Лиза Карими рассказывает о последних днях в Кабуле

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