Лицом к событию. Мертвый лось завалил депутата

Пойдет ли Дума навстречу Генпрокуратуре, лишит ли коммуниста Валерия Рашкина депутатской неприкосновнности? И как история с убийством лося скажется на репутации КПРФ и Рашкина лично? Обсуждают политологи Аббас Галлямов и Сергей Марков и политик Дмитрий Морозов.