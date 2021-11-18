Лицом к событию. Мертвый лось завалил депутата

Пойдет ли Дума навстречу Генпрокуратуре, лишит ли коммуниста Валерия Рашкина депутатской неприкосновнности? И как история с убийством лося скажется на репутации КПРФ и Рашкина лично? Обсуждают политологи Аббас Галлямов и Сергей Марков и политик Дмитрий Морозов.
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