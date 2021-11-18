Время Свободы: "Хотелось бы послушать Зеленского и Ермака". Кто сорвал операцию СБУ против "ЧВК Вагнера"?

Руководство «Международного Мемориала» категорически отвергает выдвинутые против «Мемориала» обвинения в оправдании терроризма и экстремизма из-за составления списка политических заключенных***Полковник запаса Михаил Шендаков приговорен к 3 годам колонии условно за рассказ анекдота о росгвардейце***Можно ли считать президента Украины Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака виновными в срыве операции украинских спецслужб по поимке боевиков «ЧВК Вагнера»?***Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская считает нарушением Конституции России и Декларации прав человека использование QR-кодов для борьбы с пандемией***25 лет без Зиновия Гердта. О своем учителе вспоминает Виктор Шендерович Вопрос дня: Какая роль Зиновия Гердта вам запомнилась больше всего?