Поверх барьеров с Игорем Померанцевым. Мой дед придумал историю Октября
«У микрофона политики».В передаче звучат голоса Л. Троцкого, А. Керенского, А. Коллонтай и др.*** «Мода по-литовски».
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