Чего хочет добиться президент РФ в бесконечной конфронтации с Западом? В эфире дипломат Георгий Кунадзе, политолог Александр Морозов. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/diplomatiya-obid-putina/31569084.html
Другие материалы
-
19 ноября 2021
Лицом к событию. Дипломатия обид Путина
-
18 ноября 2021
Лицом к событию. Мертвый лось завалил депутата
-
17 ноября 2021
Лицом к событию. Кремлю не нужен мир?
-
16 ноября 2021
Лицом к событию. Лиза Пескова спасет мир от Путина?
-
-