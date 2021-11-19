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Лицом к событию. Дипломатия обид Путина

Лицом к событию. Дипломатия обид Путина
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Лицом к событию. Дипломатия обид Путина

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Чего хочет добиться президент РФ в бесконечной конфронтации с Западом? В эфире дипломат Георгий Кунадзе, политолог Александр Морозов. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/diplomatiya-obid-putina/31569084.html

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