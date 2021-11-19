Лицом к событию. Дипломатия обид Путина

Чего хочет добиться президент РФ в бесконечной конфронтации с Западом? В эфире дипломат Георгий Кунадзе, политолог Александр Морозов. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/diplomatiya-obid-putina/31569084.html