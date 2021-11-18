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Время Свободы: "Упал как подкошенный". Саакашвили переводят в военный госпиталь

Время Свободы: "Упал как подкошенный". Саакашвили переводят в военный госпиталь
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Время Свободы: "Упал как подкошенный". Саакашвили переводят в военный госпиталь

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Мигранты из стран Ближнего Востока, пытавшиеся прорваться через белоруcско-польскую границу, начинают возвращаться на родину***Михаила Саакашвили, который держит голодовку почти 50 дней, переводят из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори*** В США к трем с половиной годам тюрьмы приговорен один из самых знаменитых участников штурма Капитолия «Шаман Qanon»***У петербургского психоневрологического интерната №9 появился аккаунт в «Тик-Токе», который ведет фотограф Ольга Смешнова***Умер основатель нью-йоркского ресторана «Русский самовар» Роман Каплан

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