Время Свободы: "Упал как подкошенный". Саакашвили переводят в военный госпиталь

Мигранты из стран Ближнего Востока, пытавшиеся прорваться через белоруcско-польскую границу, начинают возвращаться на родину***Михаила Саакашвили, который держит голодовку почти 50 дней, переводят из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори*** В США к трем с половиной годам тюрьмы приговорен один из самых знаменитых участников штурма Капитолия «Шаман Qanon»***У петербургского психоневрологического интерната №9 появился аккаунт в «Тик-Токе», который ведет фотограф Ольга Смешнова***Умер основатель нью-йоркского ресторана «Русский самовар» Роман Каплан