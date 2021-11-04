Лицом к событию. Быть ли самодержавию в России вечным?

Закономерности и случайности в развитии России. Обсуждают историки: глава Вольного исторического общества Никита Соколов и зам председателя Партии народной свободы Андрей Зубов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/bytj-li-samoderzhaviyu-v-rossii-vechnym/31542982.html
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