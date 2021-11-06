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Как ломают Навального | Грани времени с Мумином Шакировым

Как ломают Навального | Грани времени с Мумином Шакировым
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Как ломают Навального | Грани времени с Мумином Шакировым

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• ФСБ фактически опровергло версию Путина о вмешательстве иностранных спецслужб в расследование отравления Навального • Кто отдает указания прессовать Навального? Фильм-репортаж «Дождя» • «У Путина тундра горит» - Байден упрекнул президента России, не приехавшего на Конференцию ООН по климату

• Путин опять попался на лжи. ФСБ фактически опровергло версию президента России о якобы вмешательстве иностранных спецслужб в деле расследования об отравлении Алексея Навального. В Москве арестовали трех человек передавших оппозиционеру биллинг разговоров сотрудников Лубянки, которых политик назвал причастными к своему отравлению
• Кто отдает указания прессовать Навального? Откровения зеков, сидевших в одной колонии в Покрове с самым известным политзаключенным в России. Фильм-репортаж журналиста «Дождя» Константина Гольденцвайга
• «У Путина тундра горит», - Байден упрекнул президента России, не приехавшего на Конференцию ООН по климату в Глазго. Президент США назвал большой проблемой отсутствие на саммите Китая, России и Саудовской Аравии. Надежды и разочарования двадцатки в Великобритании

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с шеф-редактором расследовательского издания The Insider Романом Доброхотовым, председателем правозащитной организации "Комитет против пыток" Игорем Каляпиным и главой направления «Климат и энергетика» в российском Greenpeace Василием Яблоковым.
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