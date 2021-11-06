Как ломают Навального | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги недели подводит Мумин Шакиров с шеф-редактором расследовательского издания The Insider Романом Доброхотовым, председателем правозащитной организации "Комитет против пыток" Игорем Каляпиным и главой направления «Климат и энергетика» в российском Greenpeace Василием Яблоковым.